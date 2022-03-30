Спикер Госдумы предложил продавать Западу за рубли удобрения, зерно, лес, нефть и уголь
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил экспортировать за рубли не только газ, но и другие российские товары, например, удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и ле
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил экспортировать за рубли не только газ, но и другие российские товары, например, удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес.
С такой инициативой г-н Володин выступил после того, как страны «большой семерки» (G7) и Евросоюза отказались платить рублями за поставленный из России газ.
Спикер Госдумы отметил, что европейским политикам нужно перестать «перестать искать оправдания», так как у стран Европы «есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях».
Володин также добавил, что Европе «раньше надо было думать» и не вынуждать Россию переходить на взаиморасчеты в рублях. «Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать», - подчеркнул политик.
Напомним, что в ответ на беспрецедентные западные санкции из-за спецоперации в Украине Россия с 31 марта переходит на расчеты в рублях с «недружественными» странами за поставленный газ.