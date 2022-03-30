Из научного совета при Совбезе исключили ученых, выступивших против спецоперации в Украине
По официальной версии, Громыко, Никитина, Панова и Рогова исключили в рамках «обновления» научного совета. По неофициальной версии, ученых убрали из состава совета из-за их позиции по поводу спецоперации в Украине
Президент Владимир Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совете безопасности России.
Президентским указом из научного совета исключены директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко, директор Центра евро-атлантической безопасности МГИМО МИД РФ Александр Никитин, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Александр Панов и научный руководитель Института США и Канады Сергей Рогов.
По официальной версии, Громыко, Никитина, Панова и Рогова исключили в рамках «обновления» научного совета. По неофициальной версии, ученых убрали из состава совета из-за их позиции по поводу спецоперации в Украине. Ранее они призвали прекратить огонь, наладить сотрудничество по гуманитарным вопросам и воздержаться от ядерной риторики.