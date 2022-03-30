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30 марта 2022, 07:57

Apple Pay и Google Pay в России могут заменить отечественным сервисом «СБПэй»

Российские банки заявили о готовности заменить популярные сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay, которые перестали работать в России из-за санкций

Apple Pay и Google Pay в России могут заменить отечественным сервисом «СБПэй»
Фото: mir24.tv

Российские банки заявили о готовности заменить популярные сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay, которые перестали работать в России из-за санкций.

Основную ставку банки делают на Сервис быстрых платежей и приложение «СБПэй». Например, Экспобанк и «Русский Стандарт» уже внедрили данное приложение, но работы над тем, чтобы клиенты могли расплачиваться приложив смартфон к терминалу, пока еще не завершены, сообщает РИА Новости.

Еще одной заменой Apple Pay и Google Pay может стать сервис Mir Pay от российской платежной системы «Мир». Сейчас Mir Pay работает как мобильное приложение и доступен только для владельцев гаджетов на платформе Android. Сервис поддерживают Сбербанк, Россельхозбанк, РНКБ, «Центр-Инвест», СМП Банк, Банк «Россия», Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.

Ранее также сообщалось, что аналог Apple Pay и Google Pay сейчас разрабатывает компания «Газпром». По предварительным данным, сервис бесконтактной оплаты будет называться Gazпромpay или Gpay.

Напомним, что из-за спецоперации в Украине международные платежные системы Visa и Mastercard ушли из России, а карты российских банков на этих системах перестали работать за границей. В России такие карты работают как обычно, но сервисы Apple Pay и Google Pay для них недоступны.

Некоторое время иностранные сервисы поддерживали карты платежной системы «Мир», но с 25 марта бесконтактная оплата для них стала недоступна.

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