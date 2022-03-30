В России появился клон издания The Insider, публикующий провластные материалы
Агрегатор «Яндекс.Новости» с недавних пор стал регулярно выдавать в поисковой выдаче издание Insider, сайт которого практически идентичен сайту независимого издания The Insider, известного громкими расследованиями (издание признано иностранным агентом)
Агрегатор «Яндекс.Новости» с недавних пор стал регулярно выдавать в поисковой выдаче издание Insider, сайт которого практически идентичен сайту независимого издания The Insider, известного громкими расследованиями (издание признано иностранным агентом).
Insider имеет такой же логотип как у независимого издания только без артикля The. При этом новостная повестка у сайтов кардинально различается. Лже-Insider публикует исключительно провластные материалы и антизападную пропаганду.
Telegram-канал «Можем объяснить» пишет, что в соответствии с данными регистратора доменных имен Reg.ru, Insider был зарегистрирован еще в 2019 году, но до недавних пор он не обновлялся. Теперь же сайт регулярно попадает в поисковую выдачу «Яндекс.Новости».
В редакции The Insider предположили, что сайт-клон является проектом «каких-то троллей».