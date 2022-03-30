Роскомнадзор потребовал от «Википедии» изменить статью о спецоперации в Украине
Роскомнадзор направил администраторам русскоязычного раздела «Википедии» уведомление с требованием отредактировать статью о спецоперации российской армии в Украине. В случае отказа доступ к онлайн-энциклопедии может быть ограничен на территории РФ
Роскомнадзор направил администраторам русскоязычного раздела «Википедии» уведомление с требованием отредактировать статью о спецоперации российской армии в Украине. В случае отказа доступ к онлайн-энциклопедии может быть ограничен на территории РФ.
В Twitter «Русская Википедия» сообщается, что претензии у РКН возникли терминам «война», «вторжение», «российская агрессия против Украины». Напомним, что по требованию российских властей, происходящее сейчас в Украине должно называться исключительно специальной операцией.
Кроме того, РКН требует удалить сведения о «многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины», поскольку они противоречат официальным данным Минобороны РФ.
Ранее Роскомнадзор обязал СМИ при подготовке публикаций о спецоперации в Украине ссылаться исключительно на официальные источники.