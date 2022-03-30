Договоренность России и Украины о сокращении боевой активности не станет поводом для снятия санкций
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил, что достигнутые соглашения о прекращении огня не являются достаточным основанием для отмены санкций против РФ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил, что достигнутые соглашения о прекращении огня не являются достаточным основанием для отмены санкций против РФ.
На встрече с британскими министрами г-н Джонсон заявил, что санкционное давление на президента России Владимира Путина должно быть усилено. По словам премьера, только за счет дальнейших экономических санкций и за счет предоставления Украине военной помощи «можно гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс».
Напомним, что в ходе очередного раунда переговоров между Москвой и Киевом Вооруженные силы РФ объявили о «кардинальном сокращении» боевой активности на киевском и черниговском направлениях. В свою очередь Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что Россия частично выводит свои войска из указанных областей.