«Совкомбанк» заплатил американским лоббистам 90 тысяч долларов, но все равно попал под санкции
Российский «Совкомбанк» заплатил крупную сумму лоббистам из числа бывших американских сенаторов и конгрессменов, чтобы уберечься от санкций. Лоббисты гонорар взяли, но банк все равно попал под западные санкции в связи с ситуацией в Украине
Российский «Совкомбанк» заплатил крупную сумму лоббистам из числа бывших американских сенаторов и конгрессменов, чтобы уберечься от санкций. Лоббисты гонорар взяли, но банк все равно попал под западные санкции в связи с ситуацией в Украине.
Гендиректор «Transparency International – Россия» Илья Шуманов (организация признана иноагентом) написал в своем телеграм-канале, что как только стало известно о планах США ввести санкции в отношении российских финансовых институтов, «Совкомбанк» нанял влиятельных американцев, чтобы они пролоббировали интересы банка и отвели от него санкции.
«Совкомбанк» заключил контракт с известной пиар-группой Mercury Public Affairs. Услуги американских пиарщиков обошлись банку в 90 тысяч долларов. Агентство предложило менеджерам российского банка услуги бывшего сенатора Дэвида Виттера и бывшего конгрессмена Тоби Моффетта.
Г-н Виттер, например, писал в Конгресс, что Совкомбанк станет «крайне контрпродуктивным объектом санкций» в связи с наличием у финансовой организации «глубоких связей с американскими и западными институтами». Впрочем, усилия лоббистов оказались напрасными - 24 февраля Совкомбанк был включен в санкционный список и отключен от системы SWIFT.