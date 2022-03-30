Нидерланды, Бельгия и Ирландия высылают более 40 российских дипломатов
Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило о высылке из страны 17 российских дипломатов. Сотрудников посольства подозревают в осуществлении шпионской деятельности
Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило о высылке из страны 17 российских дипломатов. Сотрудников посольства подозревают в осуществлении шпионской деятельности.
Дипломатам дали две недели на сборы и отъезд из Голландии. После этого численность российский миссии в стране сократится с 75 до 58 человек.
Российских дипломатов высылают и власти Бельгии. Страну должны покинуть сотрудники посольства в Брюсселе и консульства в Антверпене (всего 21 человек).
Еще четверых дипломатов высылают из Ирландии. Местные спецслужбы подозревают россиян в осуществлении деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом.
С начала спецоперации Вооруженных сил РФ в Украине российских дипломатов выслали из США, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Черногории и Северной Македонии.