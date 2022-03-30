Британские власти задержали суперяхту Phi, которая принадлежит неизвестному россиянину
Правительство Великобритании арестовало 58-метровую суперъяхту Phi, стоимость которой оценивается в 50 млн долларов. Судно было задержано за несколько часов до того, как оно намеревалось покинуть Лондон
Правительство Великобритании арестовало 58-метровую суперъяхту Phi, стоимость которой оценивается в 50 млн долларов. Судно было задержано за несколько часов до того, как оно намеревалось покинуть Лондон.
Британские власти сообщили, что яхта Phi принадлежит российскому миллиардеру, но его имя не назвали. Судно было задержано в рамках исполнения санкций против России, которые были введены из-за спецоперации в Украине.
В правительстве отметили, что право собственности на яхту было намеренно скрыто. Судно ходит под мальтийским флагом, а компания-владелец базируется в Сент-Китсе и Невисе.
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) сообщили, что владелец яхты Phi в санкционный список не входит, но британские власти могут задержать судно, контролируемое гражданами РФ.
Глава британского Минтранса заявил, что «символ могущества и богатства России превратился в четкое и строгое предупреждение Путину и его приспешникам».