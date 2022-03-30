Несколько VPN-сервисов предоставят россиянам бесплатный доступ к заблокированным в РФ сайтам
Ряд VPN-сервисов сделают бесплатным доступ к заблокированным в России сайтам СМИ и некоммерческих организаций. Речь идет о сайтах, которые были заблокированы Роскомнадзором как до начала спецоперации в Украине, так и после
Ряд VPN-сервисов сделают бесплатным доступ к заблокированным в России сайтам СМИ и некоммерческих организаций. Речь идет о сайтах, которые были заблокированы Роскомнадзором как до начала спецоперации в Украине, так и после.
Бесплатный доступ к сайтам, которые были заблокированы по политическим мотивам, обеспечат сервисы AmneziaVPN, Proton и HighLoad VPN. Такое решение было принято после открытого обращения проекта «Роскомсвобода» к сервисам обхода блокировок. Правозащитники отметили, что россияне в нынешнее сложное время должны получать информацию из разных источников, однако власти страны заблокировали практически все независимые СМИ.
Указанные сервисы уже сделали бесплатным доступ к Twitter, соцсетям Facebook и Instagram (продукты компании Meta, признанной в России экстремистской организацией), Linkedin, ProtonMail, Google.News, Bellingcat, сайту Алексея Навального,The Insider (издание признано инагентом), The Village, «Дождь» (признан инагентом) и другим.