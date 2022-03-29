Компания Johnson & Johnson прекращает поставку в Россию средств личной гигиены
Американская компания Johnson & Johnson объявила о прекращении поставок средств личной гигиены в Россию в рамках санкций, которые были введены из-за спецоперации в Украине
Американская компания Johnson & Johnson объявила о прекращении поставок средств личной гигиены в Россию в рамках санкций, которые были введены из-за спецоперации в Украине.
В компании при этом отметили, что продолжат поставки лекарств и медицинского оборудования, сообщает РБК.
Johnson & Johnson производит тампоны O.B., прокладки Carefree, гели для душа Le Petit Marseillais, ополаскиватели для полости рта Listerine, средства под брендами Johnson's Baby и Neutrogena, косметику для проблемной кожи под маркой Clean & Clear.
Конкурент Johnson & Johnson компания Procter & Gamble ранее завила, что в связи с ситуацией в Украине приостановит инвестиции в российский бизнес, сократит свой ассортимент, но средства личной гигиены и детские подгузники поставлять продолжит. Компания выпускает товары под брендами Always, Discreet, Naturella, Tampax, Pampers, Tide и Gillette.