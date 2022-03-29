Российский бизнес подает в Роспатент заявки на регистрацию ушедших из РФ известных брендов
Российские бизнесмены подали в Роспатент более 50 заявок на регистрацию известных международных товарных знаков. Речь идет о тех компаниях, которые приостановили работу в РФ из-за спецоперации в Украине
Российские бизнесмены подали в Роспатент более 50 заявок на регистрацию известных международных товарных знаков. Речь идет о тех компаниях, которые приостановили работу в РФ из-за спецоперации в Украине.
В Роспатент поступили заявки на регистрацию таких всемирно известных брендов, как Mastercard, American Express, Audi, BMW, Leviʼs, Nike и Christian Dior. Большая часть заявок соответствуют оригинальным названиям брендов, но в отдельных случаях встречаются заявки на регистрацию немного измененного известного бренда или копию фирменного стиля, сообщает РБК.
Если Роспатент удовлетворит заявки, то российские предприниматели будут продавать собственные товары под известными торговыми марками. Например, под автомобильным брендом Audi планируется продавать косметику, туалетные принадлежности и бытовую химию.
Юристы в свою очередь отмечают, что у россиян нет шансов на регистрацию известных брендов, так как для аннулирования зарегистрированной, но неиспользуемой торговой марки должно пройти три года.