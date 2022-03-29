29 марта 2022, 15:51
Спортивная сеть «Декатлон» объявила о закрытии своих магазинов в России
Французская сеть спортивных магазинов «Декатлон» сообщила о закрытии своих магазинов в России, хотя ранее представители компании уверяли в отсутствии у них планов по уходу с российского рынка
Фото: nightdate.ru
Французская сеть спортивных магазинов «Декатлон» сообщила о закрытии своих магазинов в России, хотя ранее представители компании уверяли в отсутствии у них планов по уходу с российского рынка.
В «Декатлоне» объяснили закрытие магазинов тем, что западные санкции не позволяют обеспечить поставку товаров в Россию.
Отметим, что в российском «Декатлоне» работают 2,5 тысячи человек. Руководство компании пообещало сохранить им зарплату.