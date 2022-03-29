Биржевой курс доллара упал до 83 рублей, а курс евро – до 92 рублей
Так, на бирже Форекс доллар упал до 83,11 рубля, а евро – до 92,37 рубля. В ходе торгов на Московской бирже доллар упал до отметки 83,23 рубля, а евро – до 92,28 рубля
Биржевой курс российского рубля в ходе торгового дня 29 марта значительно укрепился по отношению к основным мировым валютам.
Так, на бирже Форекс доллар упал до 83,11 рубля, а евро – до 92,37 рубля. В ходе торгов на Московской бирже доллар упал до отметки 83,23 рубля, а евро – до 92,28 рубля.
Основным факторов укрепления российской валюты по-прежнему является план властей перейти с 31 марта на расчеты за поставленный в Европу газ в рублях. Положительно на курс рубля повлияли и сегодняшние переговоры России и Украины, по итогам которых было принято решение о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях.
Напомним, что с 9 марта 2022 года российские банки не продают гражданам наличные доллары и евро. Соответствующий запрет установлен Центробанком до 9 сентября.