Сеть строительных магазинов OBI объявила о возобновлении работы в России
Крупная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI возобновит работу своих торговых точек на территории России. Напомним, что компания приостановила работу в связи с проведением спецоперации в Украине
Крупная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI возобновит работу своих торговых точек на территории России. Напомним, что компания приостановила работу в связи с проведением спецоперации в Украине.
Все 27 магазинов немецкой сети OBI откроются для российских покупателей на следующей неделе. Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.
Представитель компании заявил, что в ближайшее время откроются магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе заработают остальные торговые точки.
Напомним, что сеть магазинов OBI объявила о приостановке своей работы на территории РФ 8 марта. В компании тогда заявили, что спецоперация российской армии в Украине и последовавшие за ней санкции оказывают давление не только на граждан, но и на бизнес.