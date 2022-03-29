ФАС заподозрила крупнейшего в РФ производителя сахара в провоцировании роста цен на товар
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила крупнейшего в России производителя сахара «Продимекс» в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, результатом которой стал рост цен на сахарный песок
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила крупнейшего в России производителя сахара «Продимекс» в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, результатом которой стал рост цен на сахарный песок.
В официальном сообщении службы говорится, что в ходе внеплановой антикартельной проверки производителей сахара в работе «Продимекса» были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Теперь производителю грозит крупный штраф.
Ранее ФАС уличила в нарушении антимонопольного законодательства торговые сети «Пятерочка» и «Магнит». По данным ведомства, компании хранили товар на складах и не поставляли его в магазины, тем самым поддерживая ажиотажный спрос населения на сахар.
Отметим, что с начала марта сахар стал одним из лидеров по росту цен на продовольственные товары длительного хранения. По данным Росстата, за первые три недели марта сахар подорожал на 30,8%, а по данным Минсельхоза, только за последнюю неделю товар подорожал на 13%.