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29 марта 2022, 13:24

Российские разработчики запустят защищенный от санкций аналог магазина Google Play

Российские разработчики к 9 мая обещают запустить аналог магазина мобильных приложений Google Play для Android. Новый сервис NashStore не будет зависеть от антироссийских санкций и позволит пользователям оплачивать покупки картами «Мир»

Российские разработчики запустят защищенный от санкций аналог магазина Google Play
Фото: nashstore.ru

Российские разработчики к 9 мая обещают запустить аналог магазина мобильных приложений Google Play для Android. Новый сервис NashStore не будет зависеть от антироссийских санкций и позволит пользователям оплачивать покупки картами «Мир».

Разработкой магазина приложений NashStore занимается АНО «Цифровые платформы».

Директор по проектам компании Владимир Зыков рассказал РИА Новости, что из-за санкций российские пользователи не могут полноценно пользоваться Google Play для покупки приложений, а разработчики приложений фактически лишились источника заработка. Поэтому было принято решение разработать отечественный аналог популярного магазина.

Российский NashStore является магазином приложений для гаджетов с операционной системой Android. Пользователи скачивать, устанавливать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки. Разработчики могут подать заявку на включение своего софта в магазин через сайт NashStore.ru.

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