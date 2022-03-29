Российские разработчики запустят защищенный от санкций аналог магазина Google Play
Российские разработчики к 9 мая обещают запустить аналог магазина мобильных приложений Google Play для Android. Новый сервис NashStore не будет зависеть от антироссийских санкций и позволит пользователям оплачивать покупки картами «Мир»
Российские разработчики к 9 мая обещают запустить аналог магазина мобильных приложений Google Play для Android. Новый сервис NashStore не будет зависеть от антироссийских санкций и позволит пользователям оплачивать покупки картами «Мир».
Разработкой магазина приложений NashStore занимается АНО «Цифровые платформы».
Директор по проектам компании Владимир Зыков рассказал РИА Новости, что из-за санкций российские пользователи не могут полноценно пользоваться Google Play для покупки приложений, а разработчики приложений фактически лишились источника заработка. Поэтому было принято решение разработать отечественный аналог популярного магазина.
Российский NashStore является магазином приложений для гаджетов с операционной системой Android. Пользователи скачивать, устанавливать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки. Разработчики могут подать заявку на включение своего софта в магазин через сайт NashStore.ru.