Российские власти предоставили IT-специалистам отсрочку от армии. Но не всем
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении отсрочки от службы в армии для IT-специалистов. Такое решение было принято в рамках мер, направленных на удержание айтишников от бегства из страны
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении отсрочки от службы в армии для IT-специалистов. Такое решение было принято в рамках мер, направленных на удержание айтишников от бегства из страны на фоне спецоперации в Украине антироссийских санкций.
Отсрочку от службы в армии могут получить мужчины в возрасте до 27 лет с высшим образованием и опытом работы в IT-сфере более одного года. Менее опытные специалисты также могут претендовать на отсрочку, но при условии, что они окончили вуз за год до назначения на должность.
Отсрочка от армии предоставляется IT-специалистам, работающим по 60 направлениям, например, математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение.
В Минцифры сообщили, что компании, которые не хотят отпускать своих сотрудников в армию, до 1 мая должны составить список таких работников и направить в ведомство.
По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), с начала спецоперации в Украине из РФ уехали около 70 тысяч IT-специалистов. Основной причиной их отъезда стали слухи о закрытии границ и всеобщей мобилизации. Согласно прогнозу, в апреле из России уедут еще 70-100 тысяч айтишников.