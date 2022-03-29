Западная пресса сообщает о смягчении требований России к Украине для достижения мира
Украина должна отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и перспективу вступления в Евросоюз. Из списка требований российская сторона якобы убрала пункты о «денацификации» и «демилитаризации» Украины
Издание Financial Times накануне очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле сообщило якобы об ослаблении требований Москвы к Киеву.
Источники FT сообщили, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и перспективу вступления в Евросоюз. Из списка требований российская сторона якобы убрала пункты о «денацификации» и «демилитаризации» Украины, а также защиты русского языка в стране.
По данным издания, Кремль пошел на уступки из-за того, что наступление российских войск замедлилось, а сопротивление украинской армии оказалось более ожесточенным, чем ожидалось.
Напомним, что Москва также требует от Киева признания полуострова Крым частью Российской Федерации, а также признания независимости Донецкой и Луганской народных республик в административных границах одноименных областей.