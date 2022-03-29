Роскомнадзор проверит качество блокировки опальных соцсетей и онлайн-СМИ
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГПЧЦ) потребовал от операторов связи до 31 марта текущего года провести проверку по факту исполнения требования РКН о блокировке ряда сайтов и сервисов
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГПЧЦ) потребовал от операторов связи до 31 марта текущего года провести проверку по факту исполнения требования РКН о блокировке ряда сайтов и сервисов.
Отметим, что блокировать сайты должен сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи. Однако такое оборудование установлено не у всех операторов.
Источники «Коммерсанта» считают, что проверка была инициирована по жалобам органов власти «на низкое качество блокировки». При этом большая часть претензий касается блокировки сервиса Twitter, а также соцсетей Facebook и Instagram (продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией в России).
Напомним, что в начала спецоперации в Украине российские власти заблокировали доступ не только к Twitter, Facebook и Instagram, но и к сайтам более 30 независимых российских СМИ. Во всех случаях сайты ресурсы были заблокированы за распространение ложной информации о действиях российской армии.