29 марта 2022, 10:59
На экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили два протокола по факту дискредитации ВС РФ
Адвокат политика Юлия Федотова сообщила, что один протокол был составлен по факту его поста в телеграм-канале, а второй - из-за видеоролика на тему спецоперации в Украине
Фото: ekb.rbc.ru
Полиция Екатеринбурга составила два протокола по новой административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ против бывшего мэра города Евгения Ройзмана.
Адвокат политика Юлия Федотова сообщила, что один протокол был составлен по факту его поста в телеграм-канале, а второй - из-за видеоролика на тему спецоперации в Украине.
В худшем случае Евгению Ройзману грозит штраф в размере 150 тысяч рублей по двум протоколам.