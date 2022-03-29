Власти Австралии ввели санкции против 39 россиян в рамках «дела Магнитского»
Финансовые и визовые ограничения введены против 14 россиян, которые несут ответственность за масштабную коррупцию, и против еще 25 человек, которые непосредственно причастны к гибели Сергея Магнитского
Власти Австралии ввели санкции в отношении 39 российских граждан в рамках «акта Магнитского».
Глава МИД Марис Пейн сообщила, что финансовые и визовые ограничения введены против 14 россиян, которые несут ответственность за масштабную коррупцию, и против еще 25 человек, которые непосредственно причастны к гибели юриста и аудитора инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, сообщает РБК.
Кто именно попал в австралийский санкционный список, не сообщается.
Напомним, что Сергей Магнитский в ходе аудита выявил факты хищения средств из российского бюджета с помощью схемы по возврату НДС, однако сам стал фигурантом уголовного дела. Юриста арестовали по делу об уклонении налогов фондом Hermitage Capital Management. Сергей Магнитский скончался в СИЗО в результате неоказания ему медицинской помощи.
В декабре 2012 власти США приняли «акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных к смерти юриста и нарушению прав человека, к которому присоединились Евросоюз, Канада и Великобритания.