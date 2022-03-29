Минтранс обяжет агрегаторов такси передавать все данные ФСБ в режиме онлайн
Согласно документу, все службы заказа легкового такси (агрегаторы и таксопарки с собственным приложением заказа макси) должны предоставить ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным
Министерство транспорта РФ подготовило законопроект о такси, который обязывает агрегаторов передавать все данные ФСБ России в режиме онлайн.
Согласно документу, все службы заказа легкового такси (агрегаторы и таксопарки с собственным приложением заказа макси) должны предоставить ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным, сообщает РБК.
Речь идет о передаче силовикам данных, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси. Затем ФСБ понадобилась такого рода информация, не уточняется.
Также агрегаторы и таксопарки должны передавать информацию о перевозках (местоположение машины и водителя) в Региональную навигационно-информационную систему.
Кроме того, законопроект Минтранса устанавливает минимальный тариф на перевозку пассажира без багажа, ограничивает количество легковых такси для каждого региона, обязывает агрегаторов устанавливать в машины устройства для отслеживания усталости водителя, а также устанавливает ответственность агрегаторов в случае причинения вреда пассажиру.
Законопроект был согласован с Минюстом, Минтруда, Минфином, МЭР, Ространснадзором и другими ведомствами. Однако участники рынка настаивают на том, что принятие данного законопроекта следует отложить до нормализации экономической ситуации в России, так как некоторые требования агрегаторам будет сложно выполнить из-за высоких затрат.