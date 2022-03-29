Мошенники запустили фейковое приложение соцсети «Россграм» для кражи данных карт
Запуск российской социальной сети «Россграм», которая должна заменить заблокированную соцсеть Instagram (продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), омрачили мошенники
Запуск российской социальной сети «Россграм», которая должна заменить заблокированную соцсеть Instagram (продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), омрачили мошенники.
В Google Play Market появилось мобильное приложение поддельного «Россграма», которое собирает данные банковских карт пользователей и устанавливает вредоносный софт на их гаджеты.
Специалисты лаборатории практического анализа защищенности «Инфосистемы Джет» сообщили «Коммерсанту», что липовое приложение скачали уже более 100 тысяч раз.
По словам специалистов по кибербезопасности, при запуске приложения одним пользователям показывается заглушка с информацией, что «Россграм» будет запущен в скором времени, а другие видят сообщение о том, что они выиграли крупную сумму денег. «Победителям» предлагается ввести данные банковской карты, которые затем отправляются на мошеннический сервер.