29 марта 2022, 02:15
Европейский банк реконструкции и развития закрывает свои офисы в Москве и Минске
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске. Такое решение связано с ситуацией в Украине и санкциями, которые были введены Западом против РФ и Баларуси
Фото: Twitter/AmwalAlGhad_EN
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске. Такое решение связано с ситуацией в Украине и санкциями, которые были введены Западом против РФ и Баларуси.
В официальном заявлении ЕБРР говорится, что закрытие офисов стало «неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Белоруссии».
В состав учредителей ЕБРР входят 61 иностранное государство, Евросоюз и Европейский банк. Банк был основан с целью содействия переходу стран Восточной Европы к рыночной экономике.