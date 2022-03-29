29 марта 2022, 01:40
Минцифры в условиях санкций рекомендовало операторам связи отказаться от безлимитных тарифов
В Минцифры отметили, что в условиях нынешних санкций против России и сокращения доступности иностранного оборудования «необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей»
Фото: akket.com
Минцифры России направило операторам сотовой связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика». Фактически ведомство просит операторов ввести ограничения на оформление безлимитных тарифов и сократить интернет-трафик, включенный в пакетные предложения.
В Минцифры отметили, что в условиях нынешних санкций против России и сокращения доступности иностранного оборудования «необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей», сообщает РБК.
Одной из мер поддержки сетей ведомство видит «разумное потребление трафика» при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг.
Крупные операторы сотовой связи назвали предложение Минцифры «оригинальным».