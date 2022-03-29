Центробанк установил курс для конвертации валютных ипотек в рубли на уровне 75,75 рубля за доллар
ЦБ рекомендует применять курс, установленный регулятором на 18 февраля 2022 года, для заемщиков, обратившихся для конвертации ипотеки до 31 мая 2022 года. В Банке России напомнили, что 18 февраля курс доллара составлял 75,75 рубля, а курс евро – 86,13 рубля
Центробанк России выпустил рекомендации для банков по конвертации в рубли ипотечных кредитов, оформленных гражданами в валюте.
ЦБ рекомендует применять курс, установленный регулятором на 18 февраля 2022 года, для заемщиков, обратившихся для конвертации ипотеки до 31 мая 2022 года, сообщает «Интерфакс».
В Банке России напомнили, что 18 февраля курс доллара составлял 75,75 рубля, а курс евро – 86,13 рубля.
В первую очередь рекомендация ЦБ касается кредитов, по которым объем задолженности по состоянию на 1 февраля 2022 года не превышал 150 тысяч долларов, а также, если кредит был оформлен до 22 февраля 2022 года для покупки жилого помещения (и это жилье — единственное в собственности заемщика в России).
Также рекомендация по конвертации относится к кредитам, по которым просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней.
В ЦБ отметили, что под указанные критерии попадают примерно 60% ипотечных кредитов в валюте.