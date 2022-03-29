Страны «большой семерки» отказались платить за российский газ рублями
Страны «большой семерки» (G7) согласовали решение об отказе платить за поставленный Россией газ рублями. Глава министерства экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек сообщил ABC News, что решение было принято единогласно
Страны «большой семерки» (G7) согласовали решение об отказе платить за поставленный Россией газ рублями. Глава министерства экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек сообщил ABC News, что решение было принято единогласно.
Страны G7 заявили, что требование российских властей платить за газ в рублях, а не евро и долларах, противоречит условиям контрактов. Страны «семерки» также призвали частные компании не поддаваться давлению Москвы в этом вопросе.
В Кремле в свою очередь пригрозили полностью перекрыть поставки газа в Европу в случае отказа платить в рублях, так как Москва в условиях санкций не намерена заниматься благотворительностью.
Напомним, что расчеты за поставленный газ в «недружественные страны» будет официально переведен с евро и доллара на рубли с 31 марта текущего года. Такое решение было принято в ответ на заморозку Западом половины международных резервов России на 300 млрд долларов.