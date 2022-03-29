У миллиардера Романа Абрамовича обнаружили симптомы отравления после поездки в Киев
Российский миллиардер Роман Абрамович после поездки в Киев пожаловался на признаки отравления – покраснение глаз, слезоточивость и шелушение кожи. На симптомы отравления также пожаловались два человека из переговорной группы со стороны Украины
Российский миллиардер Роман Абрамович после поездки в Киев в начале марта жаловался на признаки отравления – покраснение глаз, слезоточивость и шелушение кожи. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Олигарх участвует в организации переговоров между Москвой и Киевом.
На симптомы отравления также пожаловались два человека из переговорной группы со стороны Украины. Сейчас им уже лучше, угрозы для жизни нет.
В свою очередь издание Times сообщает, что Роман Абрамович передал президенту России Владимиру Путину записку от украинского лидера Владимира Зеленского. Последний в своей записке изложил позицию Украины по условиям мирного соглашения.
В Twitter расследовательского проекта Bellingcat сообщается, что у нескольких участников переговоров России и Украины, проходивших 3 марта, были симптомы отравления, схожие с симптомами при применении химического оружия. Переговоры тогда проходили на украинской территории.
3 марта Абрамович в Киеве также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, но у него симптомов отравления выявлено не было.