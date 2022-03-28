Россия введет визовые санкции против граждан «недружественных» стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о подготовке ответных мер на западные санкции. Речь идет об ограничении въезда в РФ граждан «недружественных» стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о подготовке ответных мер на западные санкции. Речь идет об ограничении въезда в РФ граждан «недружественных» стран.
«Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России», - заявил глава МИД, слова которого приводит «Интерфакс».
Визовые ограничения коснутся иностранных граждан, которые причастны к совершению преступлений в отношении россиян, находящихся за рубежом, а также лиц, принимающих необоснованные решения, нарушающие права и законные интересы российских граждан и организаций.
Напомним, что в список «недружественных» стран входят Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Британские Виргинские острова, Гибралтар, страны Евросоюза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.