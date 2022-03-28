Чукотские депутаты призвали власти запретить деятельность WWF в регионе
Парламент Чукотского АО планирует обратиться к властям с требованием прекратить работу Всемирного фонда дикой природы (WWF) на территории региона. Депутаты считают, что деятельность этого фонда угрожает национальной безопасности России
Парламент Чукотского АО планирует обратиться к властям с требованием прекратить работу Всемирного фонда дикой природы (WWF) на территории региона. Депутаты считают, что деятельность этого фонда угрожает национальной безопасности России, а также ущемляет интересы местного населения.
Председатель парламентского комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике парламента Чукотки Любовь Махаева сообщила, что между правительством Чукотки и WWF было подписано соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Однако сейчас деятельность фонда вышла за рамки этого соглашения. Махаева отметила, что WWF интересуется арктической часть РФ и созданием 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья, в том числе и береговой линии Чукотки.
Спикер окружной думы Валентина Рудченко в свою очередь заявила, что создание такой буферной зоны негативно повлияет на обороноспособность России и ее экономическую безопасность, сообщает «Интерфакс».
Создание буферной зоны поставит под угрозу проход судов по Северному морскому пути, прокладку оптико-волоконных линий интернет-связи, а также традиционную хозяйственную деятельность местных жителей, в частности, рыбалку.
Чукотские депутаты также отметили, что WWF финансируется за счет средств «недружественных» стран.
В WWF заявили, что заявление чукотских депутатов вызвало у них недоумение. В фонде напомнили, что при их участии на территории заповедника «Остров Врангеля» проводятся учеты родовых берлог белых медведей, а у берегов Чукотки ученые из МГУ изучают китов. Кроме того, за 27 лет работы при участии WWF России создано более 145 заповедников, национальных парков и других федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий общей площадью 65 миллионов гектаров.