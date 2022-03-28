28 марта 2022, 16:25
Bloomberg в рамках санкций отключит российских клиентов от своих терминалов
Агентство Bloomberg в рамках санкций отключит российских клиентов от своих терминалов, которые являются одним из основных инструментов работы для участников финансового рынка. Этот сервис является платным
Фото: msfo.ru
Агентство Bloomberg в рамках санкций отключит российских клиентов от своих терминалов, которые являются одним из основных инструментов работы для участников финансового рынка. Этот сервис является платным.
Клиентов из РФ в устной форме предупредили о скором отключении от терминалов. Официально о таком решении будет объявлено 28 марта в 21:00 по московскому времени, сообщает РБК.
При этом фактически российских клиентов отключат 2 или 3 апреля.
От терминалов Bloomberg уже отключены российские банки, попавшие под санкции Запада в связи с проведением спецоперации в Украине.