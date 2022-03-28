28 марта 2022, 15:58
Еврокомиссия призвала отменить программу «золотых паспортов» из-за россиян и белорусов
Речь идет о «золотых паспортах» стран ЕС для граждан России и Белоруссии. Кроме того, европейские власти не исключают аннулирования ранее выданных «золотых паспортов» россиянам и белорусам, попавшим под западные санкции
Фото: provizu.ru
Еврокомиссия призвала страны Евросоюза отменить все существующие схемы получения иностранцами «золотых паспортов» (программа «гражданство в обмен на инвестиции»).
Агентство Bloomberg сообщает, что речь идет о «золотых паспортах» стран ЕС для граждан России и Белоруссии. Кроме того, европейские власти не исключают аннулирования ранее выданных «золотых паспортов» россиянам и белорусам, попавшим под западные санкции.
В ЕС пояснили, что заморозка программы «гражданство в обмен на инвестиции» направлена против физлиц и юрлиц, которые «способствуют спецоперации в Украине».
Отметим, что программу «золотых паспортов» в связи с событиями в Украине уже свернули власти Мальты.