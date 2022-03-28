Россиянам разрешили пользоваться Facebook и Instagram. Это не является экстремизмом
Российским гражданам не стали запрещать пользоваться соцсетями Facebook и Instagram (продукты компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом говорится в мотивировочной части решения Тверского райсуда Москвы
Российским гражданам не стали запрещать пользоваться соцсетями Facebook и Instagram (продукты компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом говорится в мотивировочной части решения Тверского райсуда Москвы по делу компании Марка Цукерберга.
В решении суда говорится, что деятельность Meta признана экстремистской лишь «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов, содержащих призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан РФ и изменения основ конституционного строя», сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Напомним, что Facebook и Instagram в настоящее время заблокированы на территории России. Такое решение Роскомнадзор принял еще до признания Meta экстремистской организацией.