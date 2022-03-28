Хакеры из Anonymous заявили о взломе серверов ВГТРК и краже 870 гигабайт данных
Хакеры из группировки Anonymous, которые из-за спецоперации в Украине объявили кибервойну российским властям, сообщили о взломе серверов Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК)
Хакеры из группировки Anonymous, которые из-за спецоперации в Украине объявили кибервойну российским властям, сообщили о взломе серверов Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК).
Хакеры заявили, что в скором времени опубликуют в открытом доступе 870 гигабайт данных государственного медиахолдинга. Соответствующее заявление появилось в Twitter-аккаунте AnonymousTV.
Отметим, что сайты СМИ, которые входят в ВГТРК, работают сейчас в штатном режиме.
В ВГТРК входят телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Россия-К», детский канал «Карусель», радиостанции «Радио Росси», «Радио Маяк», «Вести ФМ», «Культура».
Ранее хакеры из Anonymous заявили о взломе системы Центробанка и утечке 28 гигабайтов конфиденциальных данных. В Банке России факт взлома опровергли.