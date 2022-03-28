Расследователи нашли у Владимира Путина шест яхт и авиакомпанию, которая обслуживает «друзей президента»
Президент России Владимир Путин неофициально владеет как минимум шестью яхтами, сообщает издание «Полигон». Ранее широко было известно о двух яхтах – это Graceful и «Шехерезада». Последняя сейчас находится в Италии
Президент России Владимир Путин неофициально владеет как минимум шестью яхтами, сообщает издание «Полигон». Ранее широко было известно о двух яхтах – это Graceful и «Шехерезада». Последняя сейчас находится в Италии, а ее конечным бенефициаром может быть бывший первый вице-президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов.
В расследовании «Полигона» говорится, что также Владимир Путин пользуется яхтами Olympia, «Чайка», Shellest и Nega. При этом дочерним структурам владельца судна Nega принадлежит авиакомпания «Руссэйр» с вертолетами и бизнес-джетами в парке, которыми пользуются люди из ближайшего окружения главы государства.
На яхте Negа Владимир Путин ходит во время отдыха в Ленинградской области и на Русском Севере. Само судно принадлежит группе компаний, которая обслуживает различные объекты, связанные с президентом (например, знаменитый дворец на мысе Идокопас в Геленджике).
Согласно документам Таможенной службы, в Россию яхту Nega официально ввозили дважды (уникальный идентификационный номер судна, HIN, в декларациях указан одинаковый).
Так, в июне 2013 года судно задекларировала компания Bawaria Group Ltd. с регистрацией на Британских Виргинских островах. В том же году яхта покинула Россию, а весной 2014 года ее снова внесли в базу таможенной службы как импортируемый товар. Поставщиком выступила финская компания Kotka Yacht Store.
Импортером в обоих случаях выступало российское юрлицо «Гелиос». Эта фирма значится в базе Международного союза электросвязи ООН как действующий собственник.
Источник «Полигона» сообщил, что сейчас Nega может находиться в финском городе Котка на зимовке. Там же находится яхта экс-премьера Дмитрия Медведева «Фотиния».
Напомним, что в середине марта власти Финляндии сообщили об аресте 22 яхт, которые могут быть связаны с российскими гражданами из санкционного списка.
Что касается фирмы «Гелиос», то она входит в группу компаний, на которые оформлены вилла Селлгрена в Выборгском районе Ленинградской области, петербургский горнолыжный курорт «Игора», «дворец Путина» в Геленджике и другие объекты, которыми пользуется глава государства.
Эта группа компаний управляется акционерами банка «Россия», который называют «банком друзей Путина».
Дочерняя структура собственника яхты Nega фирма «Бриз» владеет компанией «Руссэйр», в парке которой есть два бизнес-джета Dassault Falcon 7X, самолеты Dassault Falcon 8X и Dassault Falcon 900LX, новый российский Ту-204, два вертолета AgustaWestland AW139, два вертолета Eurocopter EC 145 и четыре российских Ми-8.
Согласно данным сервиса Flightradar24, за последний год перелеты этих бизнес-джетов совпадали с графиком Владимира Путина.
Услугами «Руссэйр» пользуются не только высокопоставленные чиновники, но и друзья Владимира Путина.