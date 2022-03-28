В России из-за санкций могут начаться сбои в работе сотовой связи
В России из-за санкций могут начаться сбои в работе сотовой связи. Об этом предупреждает комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по IT, в которую входят крупнейшие операторы связи
В России из-за санкций могут начаться сбои в работе сотовой связи. Об этом предупреждает комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по IT, в которую входят крупнейшие операторы связи.
В комиссии сообщили, что на фоне масштабных антироссийских санкций резервов оборудования мобильных операторов хватит в лучшем случае на полгода.
В связи с уходом западных поставщиков с российского рынка и падения курса рубля стоимость телеком-оборудования выросла на 40%. В дальнейшем оборудование может подорожать на 80%.
Операторы говорят, что единственный способ сохранить работоспособность инфраструктуры - это свернуть все планы развития и использовать ранее закупленное оборудование в целях поддержания устойчивости сети. Участники рынка предупреждают, что риск аварий и нарушения стабильности работы сети возрастет уже с июля-августа, сообщает «КоммерсантЪ».
Сотовые операторы также просят правительство ввести мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи на 2022 год, снизить плату за радиочастотный спектр и снизить налоги.
В свою очередь в Минцифры заявили, что предпосылок для сбоев в работе сетей нет, а отрасль и так получает «целые пакеты мер поддержки».