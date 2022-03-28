Сотрудники ФСБ изъяли из офиса швейцарской компании элитные часы на миллионы франков
В ФСБ проведение оперативных мероприятий и конфискацию имущества компании объяснили нарушением таможенных правил. При этом в МИД Швейцарии считают, что действия силовиков являются «произвольной репрессивной мерой в ответ на санкции»
Сотрудники ФСБ России в минувшие выходные пришли с обыском в российский офис швейцарского производителя элитных часов Audemars Piguet. О проведении оперативных мероприятий сообщает РБК со ссылкой издание NZZ am Sonntag, которое в свою очередь ссылается на служебную записку МИД Швейцарии.
Силовики в ходе обысков конфисковали люксовые часы на общую сумму в несколько миллионов франков.
В ФСБ проведение оперативных мероприятий и конфискацию имущества компании объяснили нарушением таможенных правил. При этом в МИД Швейцарии считают, что действия силовиков являются «произвольной репрессивной мерой в ответ на санкции».
В МИД отметили, что с обысками чекисты пришли в офис Audemars Piguet через несколько дней после того, как Швейцария ввела санкции против России из-за ситуации в Украине.