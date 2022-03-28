Пивоваренный концерн Heineken приостанавливает свою работу в России
В Heineken сообщили, что российский бизнес будет передан новому владельцу. До этого момента все семь российских заводов продолжат свою работу. В настоящее время там работают 1800 человек
Крупный пивоваренный концерн Heineken сообщил о приостановке своей деятельности в России в связи с проведением спецоперации в Украине.
В Heineken сообщили, что российский бизнес будет передан новому владельцу. До этого момента все семь российских заводов продолжат свою работу. В настоящее время там работают 1800 человек.
В пивоваренной компании также заверили, что зарплату сотрудники будут получать до конца текущего года «при любых обстоятельствах», сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Отметим, что Heineken на российском рынке владеет брендами Heineken, Amstel, Edelweiss, Guinness, Gösser, «Бочкарев» и «Охота».
Ранее из-за спецоперации в Украине и западных санкций с российского рынка ушла пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev, а компания Carlsberg приостановила инвестиции в РФ и поставки импортного пива.