28 марта 2022, 11:26
Курс американского доллара на открытии торгов упал до 92 рублей
американского доллара сразу после открытия торгов на Московской бирже утром 28 марта упал по отношению к рублю на 3,6% до отметки 92,51 рубля. Курс евро в первые минуты торгов упал на 7,1% до отметки 97,5 рубля
Фото: onlinezayavkanacredit.ru
американского доллара сразу после открытия торгов на Московской бирже утром 28 марта упал по отношению к рублю на 3,6% до отметки 92,51 рубля.
Курс евро в первые минуты торгов упал на 7,1% до отметки 97,5 рубля, но к 11 часам отыграл позиции и вырос до 102,24 рубля.
Основной причиной укрепления рубля является намерение российских властей перевести расчеты за поставленный газ с «недружественными» странами в рубли.
В свою очередь на курс доллара негативное влияние оказывает продажа 80% валютной выручки, которую получают экспортеры.