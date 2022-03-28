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Экономика
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28 марта 2022, 11:26

Курс американского доллара на открытии торгов упал до 92 рублей

американского доллара сразу после открытия торгов на Московской бирже утром 28 марта упал по отношению к рублю на 3,6% до отметки 92,51 рубля. Курс евро в первые минуты торгов упал на 7,1% до отметки 97,5 рубля

Курс американского доллара на открытии торгов упал до 92 рублей
Фото: onlinezayavkanacredit.ru

американского доллара сразу после открытия торгов на Московской бирже утром 28 марта упал по отношению к рублю на 3,6% до отметки 92,51 рубля.

Курс евро в первые минуты торгов упал на 7,1% до отметки 97,5 рубля, но к 11 часам отыграл позиции и вырос до 102,24 рубля.

Основной причиной укрепления рубля является намерение российских властей перевести расчеты за поставленный газ с «недружественными» странами в рубли.

В свою очередь на курс доллара негативное влияние оказывает продажа 80% валютной выручки, которую получают экспортеры.

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