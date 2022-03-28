28 марта 2022, 10:59
В Черном море у берегов Болгарии обнаружили дрейфующую украинскую мину
Министерство обороны Турции сообщило об обнаружении у берегов Болгарии мины. Снаряд находится в Черном море со стороны города турецкого Ингеада вблизи болгарской границы
Фото: РБК
Министерство обороны Турции сообщило об обнаружении у берегов Болгарии мины. Снаряд находится в Черном море со стороны города турецкого Ингеада вблизи болгарской границы.
На место обнаружения мины была направлена команда подводной обороны. Специалисты приступили к ее обезвреживанию.
Предполагается, что это одна из десяти украинских мин, которые сорвались с троса и дрейфуют в Черном море.
26 марта в Босфорском проливе уже была обнаружена мина старого образца, после чего турецкий Минсельхоз временно запретил рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря между Болгарией и Кефкеном.