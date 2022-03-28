Церемония вручения премии «Оскар» прошла без выступления президента Украины
Картина «CODA: ребенок глухих родителей» стала не только лучшим фильмом, но и получила «Оскар» в номинациях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана» (награду получил Трой Коцур)
В Лос-Анджелесе в ночь на 28 марта состоялась торжественная церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Лучшим фильмом киноакадемики признали картину «CODA: ребенок глухих родителей» Сиана Хедера. В этой номинации также были представлены «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Дюна» Дени Вильнева, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Белфаст» Кеннета Брана, «Не смотрите наверх» Адама Маккея, мюзикл «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо и «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, сообщает РИА Новости.
Картина «CODA: ребенок глухих родителей» также получила «Оскар» в номинациях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана» (награду получил Трой Коцур).
Больше всего статуэток получила «Дюна». Картина была представлена в 10 номинациях, а победила в шести. Это лучший звук, лучший монтаж, лучший саундтрек, визуальные эффекты, лучшая работа художника-постановщика и лучшая операторская работа.
Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион («Власть пса»).
Лучшим актером стал Уилл Смит («Король Ричард»), а лучшей актрисой - Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»).
Отметим, что организаторы церемонии «Оскар» не дали выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому, как планировалось ранее. При этом была объявлена минута молчания в память о погибших в ходе спецоперации в Украине.