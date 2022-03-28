28 марта 2022, 03:13
Крупнейшие банки Японии прекратили долларовые операции со Сбербанком
Крупнейший банки Японии MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp. объявили о прекращении долларовых операций и денежных переводов со Сбербанком
Фото: utro-news.ru
Крупнейший банки Японии MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp. объявили о прекращении долларовых операций и денежных переводов со Сбербанком. Такое решение принято в связи с введением властями США санкций против российского госбанка.
Прекращение долларовых операций и денежных переводов со Сбербанком означает, что японским компаниям, которые ведут бизнес в России, придется искать альтернативные способы совершения платежей.
При этом в MUFG Bank сообщили, что банк воздержится от финансовых операций со Сбербанком не только в долларах, но и в других валютах.
Ранее аналогичное решение было принято в отношении российского банка ВТБ.