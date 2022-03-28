28 марта 2022, 02:02
Олигарх Алексей Мордашов после ареста яхты Lady M перевозит свою вторую яхту в Россию
Российский олигарх Алексей Мордашов («Северсталь») успел спасти от европейских санкций свою яхту Nord. 142-метровое судно стоимостью 500 млн долларов было построено на немецкой верфи Lürssen в 2021 году
Фото: premiumyachts.ru
Российский олигарх Алексей Мордашов («Северсталь») успел спасти от европейских санкций свою яхту Nord.
142-метровое судно стоимостью 500 млн долларов было построено на немецкой верфи Lürssen в 2021 году.
С февраля текущего года яхта Мордашова находилась возле Сейшельских островов, а сейчас держит путь во Владивосток, сообщает телеграм-канал «Компромат Групп».
Напомним, что вторую свою яхту Lady M Алексей Мордашов уберечь не смог. На момент начала спецоперации в Украине судно находилось в Италии, а позже было арестовано местной финансовой гвардией.