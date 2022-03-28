В Италии обнаружили роскошную виллу, которая может быть связана с Игорем Шуваловым
Семья бывшего вице-премьера России, а сейчас главы государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова владеет роскошной виллой «Bengodi» в заливе Таламоне в регионе Тоскана
Семья бывшего вице-премьера России, а сейчас главы государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова владеет роскошной виллой «Bengodi» в заливе Таламоне в регионе Тоскана.
Итальянское издание «Il Tirreno» сообщает, что вилла «Bengodi» с видом на Тирренское море построена на участке площадью 36 га.
Объект был куплен в 2019 году, а его стоимость оценивается в диапазоне от 2,8 млн евро до 13 млн евро вместе с сельскохозяйственной компанией Villa Bengodi srl., которая производит масло и вино, сообщает телеграм-канал «Как-то вот так».
Официально вилла «Bengodi» принадлежит австрийской компании Weitried Gmbh., которая контролируется трастом в Лихтенштейне. Бенефициаром последнего как минимум до 2017 года был один из сыновей Игоря Шувалова.
По данным СМИ, семья Игоря Шувалова владеет замком в Зальцбурге (стоимость 10,2 млн долларов), квартирой в Великобритании (19,3 млн долларов) и недвижимостью в ОАЭ (8 млн долларов).
Напомним, что Игорь Шувалов входит в западные санкционные списки.