28 марта 2022, 00:38
Великобритания ограничила сотрудничество с Россией в научной сфере
Великобритания ограничила финансирование совместных с Россией научных проектов в связи с ситуацией в Украине. Об этом сообщили в Министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны
Фото: discover24.ru
Великобритания ограничила финансирование совместных с Россией научных проектов в связи с ситуацией в Украине. Об этом сообщили в Министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны.
По уточненным данным, британское правительство в рамках санкций приостанавливает проведение финансируемых за счет государства исследований и сотрудничество в сфере инноваций с российскими университетами, а также компаниями, которые имеют стратегическое значение для властей РФ, сообщает РБК.
Целью такого решения является «оказание негативного влияния» на российские власти, а также организации и граждан, связанных с властями.
В Британии также уточнили, что исследователей с «безвредными» научными интересами санкции не коснутся.