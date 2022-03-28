Глава ЛНР анонсировал проведение референдума по вопросу вхождения в состав РФ
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил проведения в скором времени референдума по вопросу их вхождения в состав Российской Федерации
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил проведения в скором времени референдума по вопросу их вхождения в состав Российской Федерации.
Когда именно может состояться референдум, неизвестно. Пасечник заявил, что это произойдет в ближайшее время, сообщает ТАСС.
По словам главы ЛНР, граждане смогут реализовать свое конституционное право и высказать мнение по поводу вхождения в состав России. «Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — отметил Леонид Пасечник.
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал эту идею и заявил, что вхождение в состав России принесет ЛНР «свободу и процветание».
Напомним, что в феврале Россия официально признала независимость ЛНР и ДНР, а через несколько дней Вооруженные силы РФ начали в Украине специальную операцию «по защите Донбасса».