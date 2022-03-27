Роскомнадзор проверит СМИ из-за интервью президента Украины Владимира Зеленского
Роскомнадзор заявил о проведении проверки в отношении российских СМИ, сотрудники которых взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского
Роскомнадзор заявил о проведении проверки в отношении российских СМИ, сотрудники которых взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского.
Ведомство потребовало от СМИ отказаться от публикации этого интервью, а затем сообщило о проведении проверки в отношении изданий.
На каком основании СМИ должны были отказаться от публикации интервью с президентом Украины, в Роскомнадзоре не объяснили.
В Генпрокуратуре РФ также заявили, что намерены дать правовую оценку «содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения».
Интервью Владимир Зеленский дал главреду «Медузы» (издание признано инагентом) Ивану Колпакову, главреду телеканала «Дождь» (признан инагентом) Тихону Дзядко, журналисту Михаилу Зыгарю и спецкорру «Коммерсанта» Владимиру Соловьеву.