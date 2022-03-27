Среди участников спецоперации в Украине обнаружился фигурант дела об убийстве Бориса Немцова
Чеченский командир Руслан Геремеев, который фигурировал в деле об убийстве Бориса Немцова, был замечен среди бойцов, которые штурмуют украинский Мариуполь
Чеченский командир Руслан Геремеев, который фигурировал в деле об убийстве Бориса Немцова, был замечен среди бойцов, которые штурмуют украинский Мариуполь.
Об участии бывшего офицера чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева в боях в Мариуполе свидетельствует видеозапись, которую глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.
Кадыров сообщил, что Геремеев руководит «его подразделением», которое «с помощью Всесильного Аллаха отбило нациков и захватило административный центр [Мариуполя]», сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
На опубликованном видео Руслан Геремеев произносит молитву в окружении других чеченских бойцов.
Напомним, что по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова были осуждены только пятеро исполнителей. Заказчики и организаторы убийства никакой ответственности не понесли.
По версии следствия, заказчиком убийства является Руслан Мухутдинов - водитель Руслана Геремеева. При этом первоначально заказчиком следствие называло самого Геремеева. Оба чеченца так и не были допрошены, так как по версии СКР, их местоположение якобы неизвестно.