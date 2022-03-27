27 марта 2022, 13:37
Сына президента ФК ЦСКА обокрали на 15 тысяч евро
Сына президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера обокрали на десятки тысяч евро. В краже наличной валюты подозревают домработницу, которая работала у Вадима Гинера
Фото: РБК
Сына президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера обокрали на десятки тысяч евро. В краже наличной валюты подозревают домработницу, которая работала у Вадима Гинера.
Telegram-канал «112» сообщает, что пропажу 15 тысяч евро обнаружила жена Вадима Гинера. Она сообщила о случившемся в полицию, а спустя некоторое время силовики задержали домработницу.
По данным телеграм-канала, похитительницу зовут Виолетта Слободенко.