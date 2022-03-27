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27 марта 2022, 13:37

Сына президента ФК ЦСКА обокрали на 15 тысяч евро

Сына президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера обокрали на десятки тысяч евро. В краже наличной валюты подозревают домработницу, которая работала у Вадима Гинера

Сына президента ФК ЦСКА обокрали на 15 тысяч евро
Фото: РБК

Сына президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера обокрали на десятки тысяч евро. В краже наличной валюты подозревают домработницу, которая работала у Вадима Гинера.

Telegram-канал «112» сообщает, что пропажу 15 тысяч евро обнаружила жена Вадима Гинера. Она сообщила о случившемся в полицию, а спустя некоторое время силовики задержали домработницу.

По данным телеграм-канала, похитительницу зовут Виолетта Слободенко.

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